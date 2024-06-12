Ne verelim Diyanet'teki abilere. Diyanet Nusret'in menüsü gibi 8 milyon liralık et sipariş etti

Yüksek harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, altı aylık "gıda malzemesi alımı" ihalesi için 7 milyon 885 bin 525 TL'lik bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın Kamu İhale Bülteni'ne dayandırdığı habere göre, Diyanet, 6 Mayıs tarihinde Trabzon'daki Hafız Ali Haydar Özak Dini İhtisas Merkezi için "gıda malzemesi alımı" ihalesine çıktı. 23 Mayıs'ta, 2024 yılının sonuna kadar tüketilecek ürünler için 7 milyon 885 bin 525 TL'lik sözleşme imzalandı.

ALINAN YİYECEKLERİN LİSTESİ

İhale teknik şartnamesinde, alınan tüm yiyecekler detaylı bir şekilde listelendi. 51 personelin çalıştığı ve yaklaşık 25'er kişilik gruplara eğitim verilen ihtisas merkezine, 3 bin 250 kilogram yağsız günlük et, bin 750 kilogram haşlamalık et, 800 kilogram hazır köfte ve bin 500 kilo kıyma dahil olmak üzere toplam 87 kalem gıda malzemesi alındı. Ayrıca, 800 kilo baklava, 750 kilo helva ve bin kilo Kemalpaşa tatlısı da alımlar arasında yer aldı.

‘YÜKSEK KALİTE’ ŞARTI KOŞULDU

Baklavaların yapımında kullanılacak ceviz, fındık ve Antep fıstığının taze ve 1. sınıf kalitede olması şartı getirildi. Tüm etlerin İslami şartlara uygun kesilmiş ve damgalanmış olması gerektiği belirtildi. Şartnamede, "Etlerin rengi pembe kırmızı arası, kıvamı sert, kendine has görünüşte ve kokuda olmalıdır. Gövdenin dış kısımları kısmen bir yağ tabakası ile örtülü olmalı ve etler yüzde 10'dan fazla yağ içermemelidir. Etler erkek hayvan eti olmalı, dişi hayvan eti kabul edilmemelidir. Dana tranç için, etin butun iç tarafında, leğen kemiği ile diz eklemi arasında uzanan kemiksiz adale grubundan olması gerekmektedir. Ete kemik veya kıkırdak parçaları karışmamalıdır" denildi.

Geniş Şartname

87 kalem gıda malzemesinin listelendiği şartnamede, istenen etin türleri tek tek belirtildi.