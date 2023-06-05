4 milyon litre suyu tahliye ettirmişti. Suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye para cezası

Hindistan'da suya düşürdüğü telefonunu almak için 4 milyon litre suyun tahliye ettiren hükümet yetkilisi, 640 dolar para cezasına çarptırıldı. Milyonlarca litre suyun boşaltılması sonrası Chhattisgarh'daki barajın su seviyesinin hala düşük seviyede olduğu bildirildi.

4 milyon litre suyu tahliye ettirmişti. Suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye para cezası

AA’nın haberine göre, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kherkatta Baraj Göleti’nin kenarında geçen hafta selfie çekerken yeni aldığı telefonunu gölete düşüren Hintli memur Rajesh Vishwas, telefonunu almak için göletten yaklaşık 4 milyon litre suyu tahliye ettirdi.

Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürmüştü. Hükümet yetkilisi 640 dolar para cezasına çarptırıldı.

Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden "sözlü izin" aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti.

Hükümet yetkilileri ise böyle bir iznin alınmadığını dile getirdi.

Milyonlarca litre suyun boşaltılması sonrası Chhattisgarh'daki barajın su seviyesi ise hala düşük seviyede.

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