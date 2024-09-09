4 polisi tüfekle yaralayan sanıklara 80’er yıl hapis istemi!

Olay, 21 Ağustos 2022 tarihinde Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi, Özel Caddesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimi sırasında 4 polisten 3'ünü tüfekle yaralayan sanıklar K.B.Y., M.K., ve T.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Polisleri yaralayan 3 sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 52'şer yıldan 80'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay günü polisler C.L., F.S., M.K. ve S.M. uyuşturucu denetimi yaparken, sanıklar M.K. ve T.G.'nin polislerle tartışmaya girdiği ve "Burada ne bekliyorsunuz?" diyerek polisleri uzaklaşmaya zorladıkları belirtildi. Ancak, sanıklar bir süre sonra tüfekle geri dönüp polislere 5 el ateş açtı. Bu saldırı sonucunda C.L., F.S. ve S.M. yaralanırken, M.K. yara almadı. Polislerin olayı kontrol altına almak için havaya ateş açtığı, ancak sanıkların kaçtığı açıklandı.

Yapılan aramalarda olayda kullanılan tüfekler M.K.'nin evinde bulundu. İddianamede sanıkların fikir birliği içinde hareket ettiği ve polislere saldırdığı belirtiliyor. Sanıklar suçlamaları reddederken, dava önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.