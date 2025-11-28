19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber birçok isim tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesinin bir an önce hazırlanması için çağrılarda bulundu.

237 gün sonra İBB iddianamesi hazırlandı. 19 Mart'taki gözaltılarla başlayan soruşturmada 122 tutuklu bulunuyor. İBB iddianamesinde ise 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer alıyor. 3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede şüphelilere 17 suçlama yöneltiliyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında ise 142 eylemle ilgili ceza talep ediliyor. İBB Başkanı için toplamda 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB iddianamesini kabul etti. Şimdi gözler ise davanın görüleceği tarihe çevrildi.

'MAHKEMEDE 2 HEYET OLUŞMUŞ'

HSK kararnamesiyle, İBB davasına bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hakim atamaları gerçekleştirildi. Avukat Hüseyin Ersöz ise atamaya dair kritik bir detayı X hesabı üzerinden paylaştı. Ersöz, “Böylece bu Mahkemede '2 heyet' oluşmuş oldu. Muhtemeldir ki bu heyetlerden biri sadece 'İBB Davasına' bakacak ve geçmişteki çok sanıklı, büyük yargılama süreçlerinde olduğu gibi Silivri’de kesintisiz duruşmalar görülecek” ifadelerini kullandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat İsmail Emre Telci de iki heyete dikkat çekerken, şu paylaşımda bulundu:

“Ve diploma davası hakiminin tayini, bir gece ansızın Maraş'a çıkar.. İBB Davasını görecek mahkemeye ise bir anda 2. Heyet oluşturulur. İlk heyetteki 2 üye 2. Heyete atanır. İlk heyete ise yeni 2 üye gelir. Madem 2. Heyet oluşturuluyor; neden ilk heyet aynı kalmıyor, 2. Heyete yeni üyeler atanmıyor?? Ne demişti Adalet Bakanı: - Türkiye bir hukuk devletidir. Öyledir devletlum.. Pek tabii ki öyledir..”

İBB davasında 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uzun bir mesaisi olacak. Okunması gereken yüzbinlerce sayfa, binlerce ifade ve aylar sürecek bir yargılama olacak.

HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

