40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı'nda daireleri 'Raylı sistem, depreme dayanıklı' yalanıyla satmışlar

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan 16 katlı Saim Bey Apartmanı, 6 Şubat'taki depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 40 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Deprem sonrası, apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik firar etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurduğu Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, baba-kız hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, hakkında 22,5 yıl hapis cezası talep edilen ve yakalama kararı bulunan Abdullah Aybaba ile kırmızı bültenle aranan kızı Eda Aybaba Çelik katılmadı. Duruşmada, depremde ailesini kaybeden Seda Fidancan tanık olarak dinlendi.

"SANIKLAR AĞIR CEZALANDIRILMALI"

Depremde ailesini kaybeden Seda Fidancan, "Sami Bey Apartmanı'nda yaşayan ailemden annem Selma Güzelgül, babam Mehmet Güzelgül, kardeşim Halil İbrahim Güzelgül, onun eşi Fulya, yeğenlerim Damla Ünvar ve İbrahim Ege Ünvar, teyzem Müzeyyen Öksüzoğlu, dayım Ahmet Emin Ünvar, yengem Naime Ünvar, kuzenlerim Görkem Emin Ünvar ve Ayberk Ekin Ünvar, yengemin annesi Esma Toprakezen'i kaybettim. Olay günü evde olmamama rağmen, daireyi alırken Abdullah Aybaba'nın bize sağlamlık garantisi verdiğini ve bu yüzden satın aldığımızı belirtmek istiyorum. İlk sarsıntıda yıkılan bina nedeniyle sanıklardan şikayetçiyim ve bu durumu bir cinayet olarak görüyorum" dedi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçilerden Naim Emin Ünvar'ın avukatı Hasan Murt, sanıkların İngiltere vatandaşı olduğunu ve kaçtıklarını iddia ederek, "Sanık Abdullah Aybaba'nın Türkiye'de olduğuna dair bilgilerimiz var. Bu durumun araştırılmasını ve eğer sanıklar Türkiye'ye dönmeyeceklerse İngiltere'den iadelerinin talep edilmesini istiyoruz. Ayrıca, mal varlıklarına tedbir konulmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma, sanıkların yakalanmasını beklemek üzere ertelendi.