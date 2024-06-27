51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi

Hatay’ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ‘Cemil Çapar Apartmanı’nın altında kalan 51 kişi hayatını kaybetmişti.

“Cemil Çapar Apartmanı” davasının ikinci duruşmasında Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Gerçekleşen duruşmada, tutuklu olarak yargılanan sanıklar apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan ve şantiye şefi yargılandı. Yapılan duruşmaya hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da katıldı.

"DEVLETE TESLİM ETMEM GEREKEN İŞLERİM VAR TAHLİYEMİ İSTİYORUM”

SEGBİS uygulaması ile savunmasını gerçekleştiren sanık Mehmet Özkan, Teslim etmesi gereken devlet ihale işleri ve TOKİ işleri olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Yakınlarını kaybedenlerin aileleri ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan, çöken binanın altında kalan marketin kolonları kestiği de öne sürdü. Mahkeme, sanık Mehmet Özkan ve şantiye şefinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme duruşmayı 13 Eylül 2024 tarihine erteledi.