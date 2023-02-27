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40 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba dağıtımı 22 gündür devam ediyor

Adana’da depremin ilk günlerinde bir bardak çorbayı 40 liraya satan işletmeye önce ceza kesen ve daha sonra da önünde yurttaşlara ücretsiz çorba dağıtan CHP’li Ceyhan Belediyesi’nin uygulaması 22 gündür devam ediyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 23:42
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40 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba dağıtımı 22 gündür devam ediyor

40 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba dağıtımı 22 gündür devam ediyor
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ANKA - Depremden sonra Adana’nın Ceyhan ilçesi otoban girişi yakınlarında bulunan Mıstık Usta Tesislerinin depremzedelere fahiş fiyattan çorba satmasına karşı CHP’li Ceyhan Belediyesi’nin başlattığı işletme önünde yurttaşlara ücretsiz çorba ikramı devam ediyor. Vatandaşlar uygulamanın 22 gündür devam etmesinden memnun olduklarını dile getirirken, depremin ilk günlerinde çorba bile bulmakta zorlandıklarını belirtti. Belediyenin ikramından arama kurtarma çalışmalarına katılan kamu görevlileri de faydalanıyor.

Depremin ilk günü işletme ekmek bulmakta bile zorluk çeken yurttaşlara bir bardak çorbayı 40 TL’ye satmıştı. Durumun yurttaşların tepkisini çekmesinin ardından harekete geçen Ceyhan Belediyesi, tesise yüklü miktarda ceza kesmişti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in talimatıyla belediye tesis önüne ücretsiz çorba, yemek, içecek standı açmıştı.

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