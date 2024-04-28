Husi güçlerinden balistik füze saldırısı

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Husi saldırılarında 2 ticari geminin balistik füze ile hedef alındığını açıkladı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“26 Nisan tarihinde saat 17.49'da İran destekli Husili teröristler, Yemen'in Husi kontrolündeki topraklarından Kızıldeniz'e, Antigua ve Barbuda bayraklı, Liberya tarafından işletilen MV MAISHA ve Birleşik Krallık'a ait, Panama bayraklı, Seyşeller tarafından işletilen MV Andromeda Star gemilerinin yakınlarına 3 tane gemisavar balistik füze ateşledi.

MV Andromeda Star gemisinde ufak büyüklükte hasar meydana geldiği ancak yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Şu anda ABD, koalisyon veya ticari gemiler tarafından bildirilen herhangi bir yaralanma veya başka bir hasar bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.