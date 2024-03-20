40 saniyede 9 milyon 714 bin liralık hırsızlık yaptılar

Kadıköy’de 15 Mart Cuma günü sabah saatlerinde K.E.’ye ait kuyumcu dükkanına hırsız girdi. Şüpheliler içeride bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta ziynet eşyasını çaldı.

Sabah dükkanını açan iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada hırsızlık anlarının iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirledi.

SAHTE PLAKALI ARAÇ TAKİBE ALINDI

Görüntülerde kepengi kırarak içeri giren hırsızların iş yerinden aldıkları ziynet eşyalarını torbalara doldurarak çaldıkları anlar yer aldı. Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin kullandığı sahte plakalı otomobili takibe aldı. Yapılan araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Esenyurt’ta 3 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler Medet K., Oğuzcan Ş. ve Selman G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çaldıkları 4 pırlanta yüzük ele geçirildi.

ONLARCA SUÇ KAYDI VAR

Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Medet K’nın daha önceden 9, Oğuzhan Ş’nin 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Selman G’nin ise 22 suç kaydı bulunduğu, 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.