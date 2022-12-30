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Yasadışı bahisçilere büyük baskın. 40 şüpheli gözaltında

İstanbul’da, futbol ve diğer spor müsabakalar üzerine yasadışı sanal bahis oynatan ve aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:19
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40 şüpheli gözaltında. Yasadışı bahisçilere büyük baskın

Yasadışı bahisçilere büyük baskın. 40 şüpheli gözaltında
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edildi.
 
Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, İstanbul’da belirlenen 50 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40’nın yakalandığı bildirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, farklı sosyal medya platformlarında illegal bahis sitelerinin reklamlarını yapanlar ile söz konusu sitelerle para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesapları açıp, belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan kişiler de bulunuyor. Bu yolla yasadışı organizasyona katkı sağladıkları ileri sürülen zanlılar, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
 
Şüphelilerin polisteki sorgusu devam ederken, firari durumda olan 10 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
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