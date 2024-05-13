Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı

Kaynak: Haber Merkezi
Annesinin maske yaptığını gören bebek korkudan ağladı
Annesinin yüzündeki siyah maskeyi gören küçük çocuk, annesini tanıyamadığı için ağlamaya başladı.

Uykusundan uyandığında annesinin yüzüne siyah bir maske sürdüğünü gören minik Atlas, annesini tanıyamayarak korkudan ağladı. Anne, bebeğin aniden uyanmasından dolayı maskesini temizlemeye fırsat bulamadı. Annesini öyle gören küçük Atlas'ın şaşkın bakışları ve gözyaşları durmadı.

Bu komik anlar, annenin paylaşmasıyla sosyal medyada hızla yayıldı. Video kısa sürede viral oldu ve izleyenleri güldürdü. Bebeğin maskeyi gördüğünde verdiği tepki, birçok kişinin kalbini kazandı ve paylaşılan videonun altına birçok yorum geldi.

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