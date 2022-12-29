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Fenerbahçe'de Alex isyanı: Bahis reklamcısının heykeli kaldırılsın

Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, son dönemdeki illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelen Alex de Souza'nın heykeli kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı. 

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:14
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Bahis reklamı yapan Alex'in heykelini yıkmak istedi. Kongre üyesi isyan etti

Fenerbahçe'de Alex isyanı: Bahis reklamcısının heykeli kaldırılsın
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Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti.

Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti. 

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından 'Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu. 

Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı. 

Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını altıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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