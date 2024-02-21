40 yaş üstü erkekler nelere dikkat etmeli

40 yaş üstü erkekler için hayatın tadını çıkarmanın 20 yolu 40 yaşına geldiğinizde, hayatınızın en güzel zamanlarını yaşayabilirsiniz. 30 yaşını aştığınızda, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini görebilirsiniz. Edindiğiniz tüm tecrübe, tanıdığınız insanlar ve yaşadığınız maceralar paha biçilemez. Fakat, gerçek şu ki, ister sevin ister sevmeyin, yaşlandıkça vücudunuzda bazı değişimler meydana gelir.

Mesela hormonlarınız farklılaşmaya başlar. Bu nedenle 20’li yaşlarda yaptığınız sporların artık sizi daha çok yorduğunu hissedersiniz. Merak etmeyin! Daha güzel yıllarınız yakında sizi bekliyor. Bu yılları olabildiğince az problemle geçirmek istemez misiniz? Sağlıksız bazı alışkanlıkları sağlıklı olanlarla değiştirdiğinizde, bu amaca doğru ilerlemiş olursunuz. İşte 40 yaş üstü erkeklerin hayatlarını kolaylaştıracak 20 ipucu...

1- Tansiyonunuzun yükselme riski artar

2- Sigarayı terk etmelisiniz

3- Prostat problemleri için daha fazla risk taşırsınız

4- Sertleşme sorunu yaşayabilirsiniz

5- Böbrek taşı olma ihtimaliniz yükselir

6- Kısırlığı önlemek mümkündür

7- Kalp hastalığına yakalanma riskiniz yükselir

8- Saçlarınız dökülebilir

9- Eklem ağrısı daha sık görülebilir

10- Spor yapmak beyin sağlığınızı korur

1- Süt ürünlerinden vazgeçmemelisiniz

12- Daha çok kitap okumalısınız

13- Uyku çok önemlidir

14- Kalp krizi belirtilerini öğrenmelisiniz

15- Dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz

16- Diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin

17- Gözleriniz bozulabilir

18- İnme geçirme riskiniz artar

19- Stresi azaltmak gerekir

20- Antioksidanlar faydalıdır