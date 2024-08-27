40 yaşına gelmeden 15 milyar dolar serveti oldu. Hızlı yükselişi merak konusu

Dünya basınına bomba gibi düşen Durov Paris’te göz altına alındı.

Telegram'ın Üst Yöneticisi (CEO) görevinde olan Durov'un kariyerindeki hızlı yükselişi ve yaşam hikayesi dünyanın merak konusu oldu.

Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Bourget Havalimanı'nda 25 Ağustos tarihinde gözaltına alındı.

Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı da var.

ST. PETERSBURG'DA DÜNYAYA GELDİ

O dönemki ismi Leningrad olan St. Petersburg'da 1984'te doğan Durov, 2006'da, lisans eğitimini "İngiliz Filolojisi ve Çeviri" tarafında tamamladı; gençlik zamanlarında programlama ve internet projeleriyle ilgi gösterdi.

Durov, "Rus Facebook'u" olarak da bilinen VKontakte sitesini kurarak adından sıkça bahsettirdi.

VKontakte'ın kullanıcı sayısının kısa süre içinde 20 milyonu aşmasıyla gelirini artıran Durov, sitenin genel müdürü pozisyonunda göreve başladı.

Durov, 2011'de servetini yaklaşık 8 milyar rubleye yükseltirken, 2014'te, VKontakte'deki hisselerini sattı ve genel müdürlük görevinden istifa ederek ülkesini bıraktı.

Görevinden ayrılmadan önce, Rus yetkililerin kullanıcı verileri gibi bazı konularda şirketten bilgi istediğini ifade eden Durov, o dönemde bunu kabul etmediğini söyledi.

2024'TE 950 MİLYON KULLANCIYA ULAŞTI

Durov, 2013'te de yakında milyonlarca kişinin kullanacağı, Whatsapp'a alternatif olan Telegram projesine imza attı.

Telegramın kullanıcı sayısı Temmuz 2024'te 950 milyonu gördü. Uygulama, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında hem iki ülke yetkilileri hem de askeri ve siyasi uzmanlar tarafından aktif biçimde kullanıldı.

VKontakte şirketiyle ilgili Rus yetkililerle problem yaşayan Durov, Telegram hususunda Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) radarında oldu.

Telegram, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile uygulamadaki şifre kodlarını paylaşmadığı gerekçesiyle açılan dava neticesinde 2018-2020 döneminde Rusya'da engellendi. Durov, gizlilik yasası gereğince şifre kodlarını istihbarat teşkilatına iletmenin anayasanın ihlali olacağı düşüncesini savundu.

Rus makamlarında yaşadığı sorunlara karşın, servetini kat kat artırarak, Ağustos 2024'te ilk defa Bloomberg milyarderler listesine girerek ilk 300'de yer aldı.



Durov, nisanda ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajda "Birilerinden emir almaktansa özgür olmayı tercih ederim" dedi.

GÖZALTI SÜRECİ VE SONRASI

Rus ve Fransız basınında bulunan haberlerde, Durov'un, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı aktarıldı. Durov'un gözaltına alınması, çok sayıda tartışmaya da sebep oldu. X'in sahibi Elon Musk da, Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısında bulundu.

Musk, başka bir X paylaşımında da "Liberte (Özgürlük)" dedi.

Fransız yargı makamları ise dün verilen kararla Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı aldı.

Telegram da, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" dedi.

Telegram’ın yaptığı açıklamaya göre "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'DAN FRANSA'YA NOTA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın yaptığı açıklamaya göre Fransa'ya, gözaltına alınan Durov'a, erişimi talep eden nota verildiğini aktardı.

Zaharova, Durov'un Fransa vatandaşı da olduğuna vurgu yapılarak, "Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına yönelik yorum yapmak için erken olduğunu söyleyerek, "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ise Durov'un Rusya'dan ayrılarak hata yaptığına vurgu yapmıştı.