400 milyon insan uzun kovid mağduru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
400 milyon insan uzun kovid mağduru

Araştırmacılara göre, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişi uzun süreli Kovid geçirdi ve hastaların yalnızca yüzde 7-10'u iki yıl içinde tamamen iyileşti.

Bilim insanlarının yayımladığı yeni bir rapor, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin uzun süreli Kovid'den etkilendiğini ortaya koydu.

Nature Medicine dergisinde yer alan rapora göre, bu durum sadece sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde de ciddi bir etkiye sahip.

KÜRESEL EKONOMİYE YILLIK 1 TRİLYON DOLAR MALİYET

Raporda, uzun süreli Kovid'in küresel ekonomiye maliyetinin yılda yaklaşık 1 trilyon dolar olarak tahmin edildiği belirtiliyor. Bu rakam, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor. Maliyetlerin büyük bir kısmı, sağlık hizmetleri, iş gücü kaybı ve hastaların işe dönememesi gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

Dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 6'sı ve çocukların yüzde 1'inin uzun süreli Kovid geçirdiği belirtilen raporda, gerçek sayının daha yüksek olabileceği de vurgulanıyor. Bu durum, raporun yalnızca semptom gösterdikten sonra uzun süreli Kovid geliştiren kişileri içermesi ve birden fazla Kovid enfeksiyonu geçiren kişilerin dikkate alınmaması nedeniyle ortaya çıkıyor.

Uzun Kovid hastaların fiziksel ve zihinsel sağlığını, çalışma kapasitelerini, sosyal yaşamlarını ve günlük aktivitelerini ciddi şekilde etkiliyor. Bu durum sadece hastaların kendilerini değil, aynı zamanda ailelerini, bakıcılarını ve çevrelerini de derinden etkiliyor.

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