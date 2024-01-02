400 milyonluk yılbaşı biletini kimin kazandığı açıklandı

Milli Piyango’da 400 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini kazanan biletin Kolombiya’da internet üzerinden Kolombiya’dan alındığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Sisal Şans’tan yapılan açıklamada büyük ikramiyeyi kimin kazandığı duyuruldu. Açıklamada kazanan biletin İstanbul’dan alındığı bildirildi.

Açıklamada biletin Kolombiya’dan alındığı iddiası yalanlanırken bilet alınması için T.C. kimlik numarasının girilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Sisal Şans’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, “Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına” ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

BÜYÜK İKRAMİYE İSTANBUL'A ÇIKTI

31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.

"T.C KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ ZORUNLU"

Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür.

Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz."