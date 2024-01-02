Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosya medya hesabından yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin kullanıldığı mağaralara baskın düzenlendiği açıklandı. O baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtildi.

MSB'nin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

Operasyonlarda yakalanan silah ve mühimmatların dökümü ise şöyle