Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosya medya hesabından yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin kullanıldığı mağaralara baskın düzenlendiği açıklandı. O baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtildi.

MSB'nin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

Operasyonlarda yakalanan silah ve mühimmatların dökümü ise şöyle

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