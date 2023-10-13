400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı

Bingöl’de 3 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde 400 okulda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı yapıldı.

KAYNAK: İHA
400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı

Bingöl’de 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü etkinlikleri çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde 400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Vali Kurtuluş Şişmantürk ilk ve ortaokulunda düzenlenen tatbikata Vali Ahmet Hamdi Usta da katıldı. Vali Usta’nın sirenlerin çalmasıyla tatbikat yapıldı. Vali Usta, öğrencilerle birlikte sınıfta çök, tutun, kapan ve tahliye eğitimine eşlik etti.

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Senaryo gereği meydana gelen depremin ardından öğrenciler önce tahliye edildi, ardından yaralı olanlar AFAD ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı. Yine senaryo gereği deprem kaynaklı çıkan yangın, Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, “13 Ekim tüm dünyada Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak kutlanıyor.

Deprem Türkiye’nin bir gerçeği ve Bingöl’de depreme en açık illerden bir tanesi. Dolayısıyla bizim depremlere hazırlıklı olmamız lazım. Bingöl’de yaşayan tüm vatandaşlarla beraber depremin etkilerini en aza indirebilmek için hazırlık safhasını geçirmemiz lazım.

Afet yönetiminde iki aşama var, bunlardan biri risk yönetimi ikincisi kriz yönetimi. Risk yönetimi ne demek; olabilecek afetlerin riskini en aza indirmek için önceden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Afet eğitimlerini ne kadar kapsamlı verebilirsek muhtemel bir depremde ve afetteki olabilecek zararları en aza indirgeyebiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda Bingöl’de deprem hazırlıklarına çok önem veriyoruz.

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Bingöl’deki yaklaşık 400 okulumuzda aynı anda çök, tutun, kapan ve tahliye eğitimleri yapıldı. Bizim amacımız kısa zamanda Bingöl’de deprem gerçeğini ekarte edemediğimize göre depreme dirençli bir toplum olmak için bunu yaptık.

İnşallah bu çocuklarımız aldıkları eğitimi büyüklerine aktararak riskleri en aza indirmek amaçlı buradayız” şeklinde konuştu.

Tatbikata Vali Usta’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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