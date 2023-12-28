41 ilde dev uyuşturucu operasyonu. 1 Ton 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ve Polisten dev uyuşturucu operasyonu...41 ilde gerçekleştirilen Narkogüç-41 operasyonunda 1 ton 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Baskınlarda 418 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca; ekip, . personel hava aracı ve narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle; Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kg esrar, 2 kg metamfetamin ele geçirildi. Zehir Taciri yakalandı.