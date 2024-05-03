'Dünyanın en büyük spor kulübü 117 yaşında'

Fenerbahçe Kulübü, kuruluşunun 117. yılı nedeniyle internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ 117 YAŞINDA. İYİ Kİ DOĞDUN, SONSUZA DEK YAŞA FENERBAHÇE" başlıklı açıklama şöyle:

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de Fenerbahçemizi ziyaretinin 106., Kulübümüzün kuruluşunun 117. yılını kutladığımız bir 3 Mayıs’ı daha ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ unvanını layıkıyla taşımanın gururuyla kutluyoruz.

Sonsuza dek yanacak bir Fenerin ışığında birleşmiş milyonlarca taraftarımızla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişmesinde rol oynamış bir tarihin, Atatürk'ün izinde ilerleyen genç beyinlerin ve değerlerine sahip çıkan nesillerin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği istikamette binlerce genç sporcuya ‘yuva’ olan, Kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her yerde, Olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında, Sahalarda, salonlarda, parkelerde mücadele eden evlatlarıyla var olan Fenerbahçemiz,

Ülkesi ve milleti için yorulmadan çalışmaya, durmadan üretmeye, zirvelerin adı, gururun arması olmaya devam edecek.

117. YAŞIN KUTLU OLSUN!

İYİ Kİ DOĞDUN, SONSUZA DEK YAŞA FENERBAHÇE…