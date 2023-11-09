44 milyon dolarlık fiyatıyla satıldı

Christie’s Cenevre’de düzenlediği “Magnificent Jewels” başlıklı müzayedesinde bugüne kadar açık artırmaya çıkan en büyük mavi elmasın 44 milyon dolara satışını gerçekleştirdi.

44 milyon dolarlık fiyatıyla satıldı

Bleu Royal isimli 17,61 karatlık elmas bu rakamıyla, müzayedede satılan en pahalı beş mavi elmas arasına girdi. Armut şeklindeki Bleu Royal, aynı zamanda bu yıl müzayedede satılan en pahalı mücevher oldu.

50 yıldır aynı koleksiyonda bulunan, bir yüzüğe yerleştirilmiş elmas ilk kez açık artırmaya çıktı. Christie's, Bleu Royal’in müzayede tarihinde satışa sunulan ‘kusursuz, en büyük, süslü mavi mücevher’ olduğunu belirtti. Müzayede evinin mücevher departmanının uluslararası başkanı Rahul Kadaika, Blue Royal’i doğanın gerçek bir mucizesi olarak tanımladı:

257 yıllık tarihimiz boyunca Christie's dünyanın en nadide mücevherlerini müzayedede sunma ayrıcalığına sahip oldu ve Bleu Royal ile bu geleneği sürdürdü. Koleksiyonculara kraliyete uygun bir mücevhere sahip olma fırsatını sunduk.

Christie’s tarihi boyunca bu türden sadece üç elmas satışı gerçekleştirdiğini de açıkladı. Müzayede evi 2010 yılında Bulgari mavisini (10,95 karat) yaklaşık 16 milyon dolara, 2014’te Winston mavisini (13,22 karat) yaklaşık 24 milyon dolara ve 2016’da Oppenheimer mavisini (14,62 karat) yaklaşık 58 milyon dolara sattı.

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