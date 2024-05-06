Kahvede bıçaklandı, hastanede öldü

Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvede meydana gelen olayda, A.P.D. ve Alpaslan Yıldırım arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan Kavgada A.P.D. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Alpaslan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpaslan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli A.P.D.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.