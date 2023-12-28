445 polis açığa alındı. Emniyet'te FETÖ operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
445 polis açığa alındı. Emniyet'te FETÖ operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda FETÖ ile irtibatlı olan 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.

Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."

ali-yerlikaya33.jpg

İlgili Haberler
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Kocaeli'de FETÖ firarisi eski kurmay binbaşı yakalandı
Kocaeli'de FETÖ firarisi eski kurmay binbaşı yakalandı
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla 2 FETÖ firarisi Cezayir'de yakalandı
FETÖ'nün ByLockçu imamı Bursa'da yakalandı
FETÖ'nün ByLockçu imamı Bursa'da yakalandı
Son Haberler
Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti ortaya çıktı. Sofranıza bu yemekleri koyamayacaksınız Ekonomi
Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti ortaya çıktı. Sofranıza bu yemekleri koyamayacaksınız
Duş alırken kör olabilir hatta ölebilirsiniz Sağlık
Duş alırken kör olabilir hatta ölebilirsiniz
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Fenerbahçe'ye güvenlik engeli. Maç İstanbul'dan alındı Spor
Fenerbahçe'ye güvenlik engeli. Maç İstanbul'dan alındı
Askerleriyle 4 bin metrede çarpışan efsane general Osman Pamukoğlu 12 şehit verilen saldırıdaki şok yanlışları açıkladı Gündem
Askerleriyle 4 bin metrede çarpışan efsane general Osman Pamukoğlu 12 şehit verilen saldırıdaki şok yanlışları açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları Gündem
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları
Bak şu kaçana. İstanbul'da yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde ateş ederek yaraladıktan sonra akülü arabası ile kaçtı Gündem
Bak şu kaçana. İstanbul'da yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde ateş ederek yaraladıktan sonra akülü arabası ile kaçtı