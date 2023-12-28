445 polis açığa alındı. Emniyet'te FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda FETÖ ile irtibatlı olan 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.

Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."