FETÖ'nün ByLockçu imamı Bursa'da yakalandı

Kaynak: İHA
FETÖ'nün ByLockçu imamı Bursa'da yakalandı
ByLock kullandığı tespit edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. Ardahan Emniyetinin takibi sonucunda Bursa’da yakalandı.

Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ’ye bağlı olarak Ardahan Üniversitesi'nde ‘sorumlu abi’ faaliyetleri yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan, ayrıca Ardahan'da imam olarak görevliyken KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve ByLock kullandığı tespit edilen O.S. isimli şahsın Bursa'da bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Ardahan il Emniyet müdürlüğü ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulan koordine sonucu, O.S. Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

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