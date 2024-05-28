454 gram doğan bebek hayata tutundu

Bartın’da yaşayan Nur ve Taşkın Öz çiftinin bebekleri gebeliğin 25. Haftasında dünyaya geldi. Erken doğumla dünyaya gelen bebek Melek Mucize Öz sadece 454 gram ağırlığında dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle solunum ve beslenme problemleri yaşayan bebek, yoğun bakımda 118 gün boyunca tedavi altına alındı. Mucize bebek yoğun tedavilerin ardından 2 kiloyu geçti.

Öz çifti, Ankara’da tedavi altına alınan bebeklerini görebilmek için 600 kilometrelik yolu gitti.

Anne Nur Öz sürecin tahmin edilemeyecek kadar zor olduğunu ifade ederek, “Bir insanın ancak bilebileceği kötü bir duygu ama sonucu gerçekten kızımın ismi gibi bir mucize oldu. Çok mutluyuz. Uzakta yaşadığımız için haftada 1 ya da 2 gün gelebildik. Yorulduk. Aralık’tan beri hastaneye gel git yapıyoruz. Bu süreç bizi hem psikolojik olarak hem de maddi olarak etkiledi. Sonuç çok güzel olduğu için her şeye değdi diyorum. Babası çok heyecanlıydı. Bebeğim karnımdayken bile ümidimiz yoktu. Durumu o derece kötüydü. İyi gittikçe biz de mutluk ve bir mucize gerçekleşiyordu. Biz de ismini Mucize koymak istedik” şeklinde konuştu.