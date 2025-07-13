46 yaşındaki Mine Tugay’dan zamana meydan okuyan pozlar! “Yaz” notu olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
46 yaşındaki Mine Tugay’dan zamana meydan okuyan pozlar! “Yaz” notu olay oldu

46 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Fit vücuduyla hayranlık uyandıran Tugay’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı, “Zamana meydan okuyor” yorumları yağdı.

Başarılı oyuncu Mine Tugay, cesur paylaşımlarına yenilerini ekledi. Tatilde çektiği bikinili pozlarla gündeme gelen güzel oyuncuya sosyal medyada takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni yağmuru geldi.

Güzelliğiyle göz kamaştıran Mine Tugay, yeni bikinili pozlarını paylaştı. 46 yaşındaki oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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Kanal D’de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle şöhreti yakalayan Mine Tugay, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Gönül Yarası, Gülbeyaz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Medcezir ve Yalı Çapkını gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor.

Mine Tugay'dan olay yaratan paylaşımMine Tugay'dan olay yaratan paylaşım

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan Mine Tugay, bu kez bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

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Instagram’da yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, Tugay “Yaz” notuyla dikkat çekti.

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Mine Tugay, bugüne dek birçok başarılı yapımda rol almış, dizi ve tiyatro sahnelerindeki performanslarıyla övgü toplamıştır.

Mine Tugay kötü haberi duyurduMine Tugay kötü haberi duyurdu

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Genç yaşta oyunculuğa başlayan Tugay, yeteneğiyle sektörde önemli bir yere sahip oldu. Peki, Mine Tugay kimdir? Kaç yaşındadır ve aslen nerelidir?

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MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978’de Konya’da doğdu. 2025 itibarıyla 46 yaşında olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur.

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MİNE TUGAY KARİYERİ

Sanat hayatına 1997’de Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı çocuk tiyatrosuyla başlayan Mine Tugay, aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı; ancak idari nedenlerle buradan ayrıldı. Bu durum, tiyatroya olan tutkusunu azaltmadı, aksine güçlendirdi.

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2003’te Gülbeyaz dizisiyle televizyona adım atan oyuncu, ardından Behzat Ç., Medcezir, Paramparça, Zalim İstanbul gibi önemli projelerde rol aldı. 2014’te Medcezir dizisindeki Ender rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

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Televizyonla yetinmeyen Mine Tugay, tiyatro sahnelerinde de büyük başarı elde etti. Karatavuk oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

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