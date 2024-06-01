47 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili fotoğrafını paylaştı

Türkiye’nin en beğenilen kadınlarından biri olan Burcu Esmersoy, her daim fit ve çekici görüntüsüyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Esmersoy, pembe bikinisiyle çektirdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Formunu korumak için düzenliği spor yaptığı bilinen Esmersoy, her gün aksatmadan özel koçuyla çalışıyor.

Antrenman görüntülerini sık sık paylaşan Esmersoy, beslenmesine de çok dikkat ediyor.

Burcu Esmersoy, bir süre önce kendi spor giyim markasını kurmuştu.