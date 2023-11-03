5 aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kayıplara karıştı

Aksaray’da 5 araca çarpıp hurdaya çeviren ve 1 çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

KAYNAK: İHA
5 aracı hurdaya çeviren kamyonet sürücüsü kayıplara karıştı

Kaza, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzeri Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısındaki galeriden diğer galeriye plakasız kamyoneti götüren kimliği belirlenemeyen sürücü, yolun karşısına geçtiği esnada seyir halindeki Mert A. (23) idaresindeki 68 ACK 938 plakalı otomobile çarptı. Çarptığı otomobili de sürükleyerek kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 4 ayrı otomobile çarparak durabildi.

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Kaza sonrası kamyonetten inerek kaçan sürücü kayıplara karışırken otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Alper A. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada kamyonetin çarptığı 5 otomobil hurdaya dönerken polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü.

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