Flaş… Flaş… Ayhan Bora Kaplan dosyasına bakan 3 polis müdürü gözaltında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… Ayhan Bora Kaplan dosyasına bakan 3 polis müdürü gözaltında
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan polis müdürünün evlerinde arama yapılmıştı. Bugün 3 polis müdürünün gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan emniyet görevlilerinin; Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan olduğu belirtildi.

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EVLERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 polis müdürünün evinde arama gerçekleştirilmiş ve bulunan dijital materyallere el konulmuştu. Söz konusu suç örgütüne yönelik açılan davada, gizli tanık olarak yer alan Serdar Sertçelik’in ses kayıtlarıyla ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 3 polis müdürü açığa alınmıştı.

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MENZİL CEMAATİ İÇİN YARDIM TOPLADIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası bazı emniyet müdürlerinin rüşvet aldığı öne sürülmüş ve rüşvet aldığı gerekçesiyle açığa alınan emniyet müdürlerinden biri, "Menzil cemaati için yardım topladım" ifadeleriyle kendini savunmuştu.

İddiaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 üst düzey yetkili açığa alınmıştı.

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