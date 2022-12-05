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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü neden kutlanır? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

Tüm dünyada mücadele ve dayanışma günü olarak kabul edilen Dünya Kadın hakları Günü 5 Aralık’ta kutlanmaktadır. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kadınların toplumda yaşadığı sorunlara farkındalık yaratılması amacıyla önemli bir gündür. Türkiye’de de Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde tüm dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934’te Türk kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmıştır. Peki, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:04
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü neden kutlanır? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü neden kutlanır? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
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Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde tüm dünya ülkelerinden önce Türk kadınına 5 Aralık 1934’te ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmıştır. 5 Aralık aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak anılmaktadır. Peki, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Kadın Hakları Günü her yıl 5 Aralık’ta kutlanmaktadır. Tüm dünyada mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kadınların toplumda yaşadığı sorunlarının gündeme getirilmesi, farkındalık yaratılması ve çözüm önerileri sunulması açısından önemli bir gündür.

Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanındı. 5 Aralık tarihi Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği gün aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak da kutlanır.

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolundaki mücadelenin başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yıl etkinlikleri içerisinde Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadın Günü olarak kutlamaya başladı.

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' temelleri Olympe de Gouges'un 1791'deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne dayanır.

Fransa'da 7 Mayıs 1748'de dünyaya gelen Olympe de Gouges, 1789’da Fransız Ulusal Meclisi’nde okunan ve günümüzdeki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin esin kaynaklarından biri olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne karşı, bu metinde geçen “insan” sözcüğünün yalnızca erkeği kastetmesi nedeniyle 1791 yılında Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yayımlar.

Bu insanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesidir. Türkiye'de ise Kadın Hakları Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanındı.

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