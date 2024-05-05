Son 24 saatte Ukrayna - Rus savaşında neler oldu

Rusya, Ukrayna topraklarına son 24 saate toplam 5 füze ve 105 hava saldırısı gerçekleştirdi. 91 salvo roket sisteminden Ukrayna mevzilerine ve nüfusun yoğun olduğu bölgelere ateş açıldı. Rus saldırıları sonucunda sivil halk arasında ölü ve yaralılar var. Özel binalar ve altyapı tesisleri yıkıldı veya hasar gördü.

Rusya 4 Mayıs 2024 gecesi 13 saldırı uçağı ve dört S-300 uçaksavar güdümlü füzeyle saldırdı. Saldırıların odağı Belgorod bölgesi oldu. Ukrayna hava savunma güçleri Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Rusların 13 adet İHA'sını imha etti.

Son 24 saatte Rus hava saldırılarına maruz kalan yerleşim yerleri şöyle: Sumy Oblastı'ndan Baranivka; Harkiv bölgesinden Borova, Kupyansk; Luhansk bölgesinden Makiivka, Nevske, Belogorivka; Spirne, Terny, Yampolivka, Torske, Lyman, Verkhnokamyanske, Spirne, Siversk, Ivano-Daryivka, Diliivka, New York, Vovche, Kalinove, Zhelanne, Vesele, Novoselivka Persha, Novooleksandrivka, Komysivka, Karlivka, Bogoyavlenka, Yevgenivka , Urozhajne, Donetsk bölgesinin Staromayorske; Zaporizhzhia bölgesinden Robotine ve Kherson bölgesinden Krynka.

Ruslari Ukrayna’nın Chernihiv, Sumy, Harkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk, Kherson ve Mykolaiv bölgelerinde 110'dan fazla yerleşim yerini topçu ateşi altına aldı.

Volyn ve Poliske yönlerinde operasyonel durumda önemli bir değişiklik yaşanmadı.

Siverskyi ve Slobozhanskyi yönlerinde ise Rusya sınır bölgelerinde askeri varlığını sürdürmekte, Ukrayna birlikleri, Rusların stratejik mevzilere doğru hareket etmesini önlemek için sabotaj faaliyetleri yürütüyor.

Ukrayna askerleri Kupyansk yönünde Petropavlivka, Kislivka, Harkiv bölgesi ve Luhansk bölgesinin Andriivka, Stelmakhivka adlı yerleşim yerlerinde 9; Lyman yönünde, Luhansk bölgesindeki Makiivka, Nevsky ve Serebryansky ormanlık bölgelerinde ve Donetsk bölgesindeki Terniv ve Torsky bölgelerinde 7; Bakhmut yönündeki Luhansk bölgesine bağlı Bilogorivka ve Donetsk ile Novy, Klishchiivka ve Andriivka yerleşim bölgelerinde 27; Avdiivka yönündeki Arkhangelske, Novooleksandrivka, Sokil, Novopokrovske, Umanske, Netaylovye ve Semenivka'nın batısındaki yerleşim bölgelerinde 34 saldırı püskürtüldü.

Novopavlivskyi yönünde konuşlu Ukrayna birlikleri, Rusların toplam 16 kez giriştiği cephe yarma harekatıyla ele geçirmeye çalıştığı Donetsk bölgesinin Krasnohorivka, Georgiivka, Paraskoviivka ve Vodyan yerleşim bölgelerinde direnmeye devam ediyor.

Ruslar, Orihiv yönündeki Donetsk bölgesinin Staromayorsky ve Zaporizhzhia'daki Robotyny mıntıkalarında Ukrayna mevzilerine 5; Herson yönünde, Dinyeper'in sol kıyısında ise 11 başarısız saldırı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün boyunca Ukrayna Hava Kuvvetleri 13 personel toplama alanını ve 3 düşman kontrol noktasını vurdu. Füze kuvvetlerine bağlı birlikler Rusların 1 kontrol noktasına ve 2 topçu silahına hasar verdi.

Rus birliklerinin son 24 saatte 1.260 kayıp verdiği düşünülüyor. Ayrıca 12 tank, 27 zırhlı savaş aracı, 46 topçu sistemi, iki uçaksavar topu, 2 uçaksavar aracı, 31 uçaksavar savunma sistemi, bir füze, 71 araç ve 8 adet özel ekipman kaybetti de gelen bilgiler arasında.