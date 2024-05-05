Fenerbahçe'ye Madrid'den kötü haber

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için kadro çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan deneyimli stoper için Atletico Madrid kararını verdi.

DUDAK UÇUKLATAN TALEP…

İspanyol ekibinin Çağlar Söyüncü'nün bonservisini vermek için Fenerbahçe'den 12 milyon Euro istediği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin ise bu rakamı çok bulduğu öne sürüldü. Fenerbahçe bu doğrultuda Çağlar Söyüncü’yü önümüzdeki sezonda kiralamak için şansını deneyecek.

Atletico Madrid'in ayrıca, devre arasında geldiği Fenerbahçe’de 11 maçta 783 dakika forma bulabilen Çağlar Söyüncü'yü EURO 2024'teki durumuna göre kadrosunda tutabileceği ifade edildi.

SAKATLIKLAR ÖNÜNÜ KESTİ

Bu sezon bir türlü istikrar sağlayamayan Çağlar Söyüncü, sakatlıklardan dolayı Fenerbahçe'ye bir türlü istenileni veremedi.

Çağlar Söyüncü için şimdiye kadar 31 milyon euro bonservis bedeli ödeneriken 2018 yılında Frebiurg'dan Leicester City'ye 21.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, 2023 yılında ise Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz olarak imza attı.