5 bin yıllık mahallenin 'acele kamulaştırma' kararına Danıştay freni

Kaynak: DHA
5 bin yıllık mahallenin 'acele kamulaştırma' kararına Danıştay freni
Konya’daki Selçuklu Belediyesi tarafından 5 bin yıllık Sille Mahallesi’nde 600 parseli kapsayan bir proje için alınan ‘acele kamulaştırma’ kararı, Danıştay 6. Dairesi tarafından durduruldu.

Hak sahiplerinin avukatı Melih Taha Pekyatırmacı, eğer karar iptal edilmemiş ve acele kamulaştırma gerçekleşmiş olsaydı, belediyenin ödeme yapacağı miktarlar nedeniyle müvekkillerinin kent merkezinde bir ev sahibi olamayacaklarını ve buradaki tarihi yapının da zarar göreceğini belirtti.

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Selçuklu Belediyesi’nin Sille Mahallesi’ndeki proje için ‘acele kamulaştırma’ kararı talebi, 8 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu karar üzerine, bölgedeki 5 hak sahibi, avukatları Melih Taha Pekyatırmacı aracılığıyla Danıştay’a yürütmeyi durdurma davası açtı. Dava başvurusunda, bölgenin Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 25 Nisan 2017 tarihli ve 1187 sayılı yazıları ile ‘kentsel sit alanı’ ilan edildiği ve ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak 12 Mayıs 2017 tarihli ve 23515 yevmiye numarası ile tapuda beyan işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

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Danıştay 6. Dairesi, 1 üyenin karşı çıkmasına rağmen, oy çokluğu ile acele kamulaştırma kararını durdurdu. Kararda, Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından yenileme alanındaki uygulamaların etaplar halinde yapıldığı, ancak dava konusu parselin bu etaplar kapsamında bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, acele kamulaştırma kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı. Davalıların Danıştay İdari Davalar Kurulu’na yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi ve karar onaylandı.

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“MÜVEKKİLLERİMİZ BU KARARDAN OLDUKÇA MUTLU”

Avukat Melih Taha Pekyatırmacı, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının müvekkillerini sevindirdiğini belirterek, “2022 yılı Nisan ayında tarihi Sille Mahallesi hakkında bir acele kamulaştırma kararı alındı. Biz de müvekkillerim ile Danıştay 6. Dairesi’ne acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için dava açtık. Davanın yargılama aşamasında yürütmeyi durdurma kararı aldırdık. Danıştay’ın ilk derece mahkemesinde acele kamulaştırmanın iptalini sağladık. 600’e yakın parselde acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Müvekkillerimiz bu karardan oldukça mutlu. Eğer karar iptal edilmeseydi ve acele kamulaştırma gerçekleşmiş olsaydı, belediyenin ödeme yapacağı miktarlar nedeniyle müvekkillerim kent merkezinde bir ev sahibi olamayacaklardı.” dedi.

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