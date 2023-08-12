YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Okul öncesi öğretmenlerinin alan dışı atamanın önünü açan TTK-9 mağduriyeti devam ediyor.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim eğitim imkanı bulunan çocuk gelişimi mezunlarına bu maddeyle okul öncesi öğretmenliğinin yolunun açıldığını belirten mağdurlar, Danıştay’a açtıkları davaya YÖK’ün cevapsız kalmasına tepkili.

“3 KEZ RAPOR İSTENMİŞ YÖK’TEN CEVAP YOK”

Okul öncesi öğretmenlerinin alan dışı atamanın son bulmasına yönelik Danıştay’a açtığı dava kapsamında YÖK’ün üstüne düşen görevi yapmadığını belirten mağdurlar, “Danıştay 1.5 senede 3 defa rapor istemiş okul öncesi ile çocuk gelişim bölümlerinin eşdeğer olmadıklarına dair ama YÖK bunu yollamıyor. Zira YÖK 2018 yılında iki bölüm birbirinden ayrıdır demesine rağmen adaletin tecelli edilmesine engel oluyor. Okul öncesi öğretmenliği Türkiye'de 20-30 bin başarı sıralaması ile kazanılırken AUZEF çocuk gelişimi okumak için sınav şartı yok. Ayrıyeten bu bölümün ön lisans ve lisans bölümünün başarı sıralamasında 200 binden başlayıp 1-2 milyona kadar gidiyor. Hayatın olağan akışına aykırı olan bu ihlal devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“20 BİN ATAMA TALEP EDİYORUZ”

Mağdurlar ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimde 10.000 okul projesine dikkat çekerken “Açılan okul sayısı yüksek ve ihtiyaç fazla. Açılan okullara, yapılan eğitimden yüksek yarar ve verim almak için TTK-9 Nolu maddenin güncellenmesini ve ücretli öğretmenlik yerine ülkesinin her bir noktasında görev yapmak için heyecanla bekleyen 20 bin okul öncesi öğretmeni atamasını talep ediyoruz” dedi.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında, 3 milyar liralık bir bütçe ile 3 bin anaokulu yapılması ve 40 bin ana sınıfı açılması planlandı. Geçtiğimiz ay sonu projenin tamamlanma etkinliğinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 16 Eylül 2021’de başlatılan proje sayesinde okullaşma oranının yüzde 95’e çıktığını belirtmişti.

TTK-9 NOLU KARARA GÖRE ATAMA LİSTELERİ