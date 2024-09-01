5 çocuğunu motora bindirdi sığmayanları da çuvala koydu yola çıktı

Adana'da yaşanan tehlikeli bir yolculuk, görenleri hayrete düşürdü.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı'nda 2 kişilik bir motosiklete 6 kişi binen baba ve çocukları, kazaya davetiye çıkararak büyük bir tehlikeye sebep oldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, babanın önüne bir çocuğunu, arkasına ise iki çocuğunu oturttuğu ve en küçük iki çocuğunu ise motosikletin sağ ve sol tarafına astığı çuvalların içine yerleştirdiği görüldü.

Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve trafikte bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan kız çocuğunun, çuvallara yerleştirilen kardeşlerinin düşmemesi için çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği gözlemlendi.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü ise tehlikeli yolculuğuna devam ederek hızla uzaklaştı.