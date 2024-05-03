5 evden 930 bin TL değerinde eşya çalan 2 kadın yakalandı

15 Kasım 2023-5 Mart 2024 tarihleri arasında Gebze, Darıca ve Çayırova'daki 5 farklı evden toplamda 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınması üzerine harekete geçen polis, yaptıkları inceleme sonucunda hırsızların Z.G. ve S.A. olduğunu belirledi.

Kadın hırsızların yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Z.G ve S.A. yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.