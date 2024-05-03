5 evden 930 bin TL değerinde eşya çalan 2 kadın yakalandı

Kaynak: İHA
5 evden 930 bin TL değerinde eşya çalan 2 kadın yakalandı
Kocaeli'de girdikleri 5 farklı evden 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ile nakit para çaldığı belirlenen 2 kadın hırsız çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Kasım 2023-5 Mart 2024 tarihleri arasında Gebze, Darıca ve Çayırova'daki 5 farklı evden toplamda 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınması üzerine harekete geçen polis, yaptıkları inceleme sonucunda hırsızların Z.G. ve S.A. olduğunu belirledi.

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Kadın hırsızların yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Z.G ve S.A. yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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