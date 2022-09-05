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  • 5 farklı kanseri yendi ama trafik magandasının kurbanı oldu. Onu hayattan koparanlar ise serbest

5 farklı kanseri yendi ama trafik magandasının kurbanı oldu. Onu hayattan koparanlar ise serbest

Kadıköy’de gece yarış yapan araçlardan biri 5 farklı kanseri yenen Nuran Kavak’a çarparak onu hayattan kopardı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 08:59
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5 farklı kanseri yenen Nuran Kavak trafik magandasının kurbanı oldu. Araç sürücüleri ise serbest

5 farklı kanseri yendi ama trafik magandasının kurbanı oldu. Onu hayattan koparanlar ise serbest
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Sabah’tan Erdoğan Yapık ve Emir Somer’in haberine göre, Esenler'de aynı mahallede yaşayan ev hanımı Nuran (45) ile ayakkabı imalatçısı Necmi Kavak (48), 1998 yılında severek evlendi. Çiftin mutluluğu, Eda ve Eray adını verdikleri çocuklarının hayatlarına girmesiyle ikiye katlandı. Ancak 8 yıl sonra Nuran Kavak göğüs kanserine yakalandı. Sinsi hastalığı alt etmesi 10 yıl sürdü.

4 yıl sonra bu kez akciğer kanseri çıktı ortaya. Onu da yendi ama yıllarını mücadele içinde geçiren bedenine bu kez sırasıyla akciğer zarı kanseri, kemik kanseri ve son olarak omurilik kanseri girdi. 5 ayrı kanser türüne karşı giriştiği savaşta, ailesinin de desteğiyle galip gelmeyi başaran Nuran Kavak, mayıs ayındaki son tedavisiyle yeni hayatına yepyeni bir heyecanla girmenin mutluluğunu yaşıyordu.

KAZADAN SAATLER ÖNCE AİLE YEMEĞİ YEMİŞLERDİ

Kızları Eda'nın üniversite eğitimi için iki yıl önce Ataşehir'e taşınan Kavak ailesi, kazadan saatler önce Nuran Kavak'ın isteği üzerine bir restoranda hep birlikte akşam yemeği yedi. Aile, Suadiye sahiline gitmeye karar verdi. Aracı park ettikleri bölge sıklıkla kazalarla gündeme gelen, geceleri yarışların yapıldığı bir bölge olarak biliniyordu. Aracı park edip yürümeye başladıktan sadece 10 dakika sonra Nuran Kavak, yaşanacakları hissedercesine eşine döndü ve "İçim daralıyor. Eve dönelim mi" dedi. Eve dönmeye karar verdiler. Saat 01.15 sıralarıydı. Çocukları yolun karşısına geçti, arkalarından gelen Nuran Kavak ile Necmi Kavak kaldırıma birkaç adım kala cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKINCA ÖĞRENDİ

Çetin Emeç Bulvarı'nda (sahil yolu) yarış yaptıkları ileri sürülen iki sürücü faciaya yol açtı. İddialara göre aşırı hızlı şekilde seyreden Barış A.'nın(23) kullandığı otomobil, Kenan Ö.'nün(30) idaresindeki aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Kenan Ö.'nün aracı trafik ışıklarına 30-35 metre mesafeden geçmekte olan Kavak çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nuran Kavak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan Necmi Kavak ise FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk tedavisinin ardından Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Yoğun Bakım'a alındı. Nuran Kavak sevenleri tarafından Esenler Kemer Mezarlığı'na defnedilirken, 2 gün komada kalan ve 3 hafta boyunca Yoğun Bakım'da yaşam savaşı veren Necmi Kavak ise geçirdiği ameliyatların ardından taburcu oldu. Ancak o ana kadar eşinin kazadan sağ kurtulduğunu zanneden Necmi Kavak hayat arkadaşının vefat ettiğini öğrenince yıkıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Öte yandan gözaltına alınan Barış A. ve Kenan Ö. ise, "Taksirle Öldürme" suçundan gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Nöbetçi Mahkeme tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Biricik eşinin ölümüne neden olan sürücülerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Necmi Kavak, kaza öncesi ve sonrasında yaşananları 35 yıllık mesleğini sürdürdüğü Gedikpaşa'daki işyerinde anlattı:

ADLİ SİCİL KAYDI VAR AMA SERBEST BIRAKILDI

"Bölgede azami 50 km hız sınırı var. Ancak çocuklarım ve diğer görgü tanıkları 100-120 km hızla geldiklerini söyledi. Önce bana çarptı. 8-10 metre savruldum. Sonra eşime çarptı. Kazaya neden olan Barış A.'nın 8 adli sicil kaydı olduğunu, bunların 4'ünün trafik kazasından olduğunu öğrendik. Kaderin önüne geçilmez ama vicdanları rahatlatan bir kararın çıkmasını istiyorum. Kanunlar çerçevesinde bu işin peşini bırakmayacağım. Bağdat Caddesi ve Sahil Yolu'nda ölüm saçan bu kazaların son bulması lazım. Benim eşim müthiş bir insandı. Ben ona doyamadım. Evliliğimizin ilk 8 yılı çok iyi geçti. Sonrasında hayatımız mücadeleyle geçti. Bir ömrüm daha olsa yine onunla geçirirdim."

Ailenin avukatı Kardelen Tatlı, "Hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Ortada can kaybı var. Her türlü ceza almalarını istiyoruz" dedi.

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balkanlı
5.09.2022 09:44
işte 20 yılda gelinen nokta.Düşünce suçu dışında her şey affediliyor.Görünen o ki bu millet uyanmayacak ve daha çok canlar yanacak  
 
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