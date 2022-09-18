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Kansere karşı çığır açan yöntem açıklandı

Kan kanserlerinde "çığır açan gelişme" olarak değerlendirilen CAR-T hücre tedavilerinde gelinen son durum oldu. CAR-T hücre tedavisi, 'hastanın bağışıklık sistemini kanserle savaşmak için yeniden programlama' olarak adlandırılıyor.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 15:49
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Kan hastalıklarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Kansere karşı çığır açan yöntem açıklandı
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Kanserde umut veren yöntem: CAR-T hücre tedavisi

Dünya Aferez Kongresi'nin 17'ncisine Türkiye ev sahipliği yaptı. Kongrenin ana teması, kan kanserlerinde "çığır açan gelişme" olarak görülen CAR-T hücre tedavileri oldu.

Kongre Başkanı ve CAR-T hücre tedavisini Türkiye'de ilk uygulayan merkez olan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Faz 1 ve 2 klinik araştırmadan elde ettikleri ön sonuçların oldukça umut verici olduğunu açıkladı. Altuntaş ,"Standart tedavilerden sonuç alamamış hematolojik kanser hastaları doktorlarının gözetiminde klinik araştırmalara katılmak için gönüllü olmalı" dedi.

İLK UYGULAYAN MERKEZ TÜRKİYE'DE

Kongrede Kan kanserleri ve kan hastalıkları ile ilgili gelişmeler ve yeni tedavileri tartışıldı.

CAR-T hücre tedavisi öncelikli olarak lösemi, lenfoma ve multipl myeloma gibi hematolojik kanserlerde kullanılıyor. Tedavi yöntemi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA ve Avrupa İlaç Ajansı EMA'dan da onay aldı.
Türkiye'de ilk kez multiple myeloma hastalarında klinik araştırma kapsamında CAR-T hücre tedavisi çalışmalarına başlayan merkez olan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kendi merkezlerinde yürüttükleri Faz 1 ve 2 klinik çalışmalarda elde ettikleri sonuçların umut verici olduğuna dikkat çekti.

POF. ALTUNTAŞ: UZUN DÖNEM SONUÇLARINI DA GÖRMEMİZ GEREKİYOR

Prof. Altuntaş, " CAR-T hücre tedavisi, esasında kanserde çığır açan bir tedavi. Dünyaya baktığımızda da çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Özellikle hematolojik maligniteler dediğimiz lenf bezi kanseri, kan kanseri, kemik iliği kanserlerindeki ilk sonuçları oldukça yüz güldürücü. Bu konudaki çalışmaların kısa ve orta dönem sonuçları da yayınlandı ve bunun da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama uzun dönem takip sonuçlarını da görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"UYGUN HASTALAR KLİNİK ÇALIŞMALARA MUTLAKA KATILMALI"

Standart kanser tedavilerinden sonuç alamamış hastaların klinik araştırmalar için gönüllü olması gerektiğini de vurgulayan Prof. Altuntaş, sözlerine şunları da ekledi:

"Klinik araştırmalar bu hastalar için son derece önemli. Bu nedenle de klinik araştırmalar sadece bir tedavi seçeneği olarak algılanmamalı, aynı zamanda da bir sorumluluk olarak görülmeli. Hastalarımız, şayet tüm tedavi yolları tükenmişse, Car-T tedavileri de dahil olmak üzere, yeni çalışmalar var mı, doktorlarının gözetiminde bunlara gönüllü olmayı istesinler. "

DHA

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