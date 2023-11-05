5 gün önce kayboldu; cesedi sulama kanalında bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde 5 gün önce evinden ayrılan, bir daha da haber alınamayan Salim Tıkansak'ın (64) sulama kanalında cesedi bulundu.

KAYNAK: DHA
5 gün önce kayboldu; cesedi sulama kanalında bulundu

Bağarası Hacı Veli Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 çocuk babası Salim Tıkansak, 31 Ekim'de öğleden sonra evden çıktı. Günlük rutin gezisine çıktığı sanılan Tıkansak, eve dönmedi. Telefona da cevap vermeyen Tıkansak'ı kendi imkanlarıyla arayan yakınları, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Tıkansak'ın sosyal medya üzerinden de kayıp olduğu ve arandığına dair paylaşımlar yapan yakınları, görenlerden ya da yerini bilenlerden 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan gelen askerlerden oluşturulan Jandarma Arama Kurtarma ekibi de Bağarası Mahallesi ile yakın bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Bir yandan da bölgede özel eğitimli köpekler ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, bugün bölgedeki bir sulama kanalında yaptıkları aramada Tıkansak'ın cansız bedenine ulaştı. Tıkansak'ın Foça-İzmir kara yolunda yürürken 2 metre yükseklikten sulama kanalına düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tıkansak'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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