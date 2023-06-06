5 günde 4 kilo verdiren diyet

Kısa sürede ve hızla kilo vermem gerek diyorsanız dikkat. Bu diyetsadece 5 gün içinde 4 kilo verdiriyor. İşte ayrıntılar…

5 günde 4 kilo verdiren diyet

Yoğurt diyeti ile sağlıklı bir şekilde fazla kiloları eritin. Yoğurt diyeti uzun süre tok tutar, metabolizmayı hızlandırır, iştah azaltıcı hormonların salgılanmasına yardımcı olur, zayıflarken kasları korur.

NASIL YAPILIR?

Yoğurt diyeti 5 gün sürüyor ve bu diyet ile 4 kilo zayıflayabilirsiniz

Uyandığınızda: 1 bardak soğuk su.

Kahvaltı: 300 gr light yoğurt, şekersiz çay.

Öğlen: 300 gr light yoğurt, 1 kase sebze çorbası.

Saat 17.00: 300 gr light yoğurt, çay, meyve.

Akşam yemeği: 300 gr light yoğurt, 1 kase sebze çorbası.

Yatmadan önce: Bir fincan papatya çayı, 3 adet kuru erik.

2., 3., 4. ve 5. GÜN

Diyetteki bu günlerde beslenme ağırlığı aynı şekilde yoğurt ve meyve ağırlıklı olmalı. Fakat akşam öğününde balık ve bol salata tüketebilirsiniz. Ek olarak, 1 dilim ekmek tüketmeye de izin var.

Uyandığınızda: 1 bardak soğuk su.

Kahvaltı: 300 gr light yoğurt, 1 yemek kaşığı yulaf (tahıl), 1 bardak şekersiz çay.

Öglen: 300 gr light yoğurt, 1 kase sebze çorbası, 1 adet mevsim meyvesi.

Saat 17.00: 300 gr light yoğurt, 1 bardak şekersiz çay, 1 adet mevsim meyvesi.

Akşam yemeği: 100 gr. balık, tavuk veya dana eti karışık salata, 1 bardak portakal suyu, 1 dilim kepekli ekmek

Yatmadan önce: Bir fincan papatya çayı, 3 adet kuru erik.

ZAYIFLAMAYA FAYDALARI

Yoğurt içindeki protein, mineraller ile vitaminler sayesinde vücudumuzun sağlıklı kalması için çok faydalıdır. Bunun yanı sıra kilo vermeye yardımcı bir besin olarak karşımıza çıkıyor.

Yoğurt yemek, zayıflamayı kaslardan ziyade yağdan sağladığı için sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermenize destek olur. Yoğurtta bulunan zengin kalsiyum içeriği basen ve bel gibi inatçı yağların bol miktarda biriktiği bölgelerde incelmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

“International Journal of Obesity” dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre kilo vermek için yoğurt tüketmeye başlayan bir grup insanın, yoğurt tüketmeyenlere oranla bir ayda %22 daha hızlı kilo verdiği bilgisi yer almıştır.

Vücuttaki yağları yakan en etkili minerallerden biri kalsiyumdur. Kalsiyum bakımından en zengin besinler yoğurt, süt, kefir ve ayrandır. Özellikle de yoğurt kalsiyum içeriği dışında yağ yakımını da hızlandıran asitler içerir.

Bu asitlerin başında gelen KLA ve Spingolipidler vücuttaki yağ dokusunu azaltır ve ayrıca kas dokusunu arttırır. Dolayısıyla sporcular ve zayıflamak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinlerden birisi yoğurt olmalıdır.

Düzenli yoğurt tüketimi, vücuttaki kas kütlesini arttırır ve bunun yanında metabolizmayı hızlandırdığı için daha çok kalori yakılmasını sağlıyor.

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