5 gündür haber alınamıyordu. Köpeği sayesinde bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de mahalle sakinleri, 5 gündür haber alamadıkları 64 yaşındaki yaşlı adama kapı önünde duran köpeği sayesinde ulaştı. Kağıt toplayan 64 yaşındaki yaşlı adam yaşadığı evde yaralı olarak kurtarıldı.

5 gündür haber alınamıyordu. Köpeği sayesinde bulundu

İHA’nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Timurlenk Sokak'taki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Abdurrahman Karakoç’tan (64), komşuları 5 gündür haber alamadı. Komşular, Karakoç’a ulaşmaya çalıştı ancak herhangi bir haber alamayınca kendisinin baktığı köpeğin kapı önünde olduğunu gördü. Bunun üzerine Karakoç’un evde olabileceğini düşünen komşular kapıya çıktı. Mahalle sakinleri içerden ses gelmesiyle 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girmesiyle 64 yaşındaki adamın yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın düşmesi sonucu yaralandığını belirledi. İtfaiyenin de yardımıyla yaşlı adam ambulansa götürüldü. İlk müdahalenin ardından evde düşerek yaralanan Karakoç, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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