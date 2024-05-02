Kulüpler Büyükekşi'nin uykularını kaçıracak belgeyi açıkladı. TFF ışık hızında inkar etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kulüpler Büyükekşi'nin uykularını kaçıracak belgeyi açıkladı. TFF ışık hızında inkar etti
Seçim tarihinin erkene alınmasını isteyen kulüpler erken seçim için gereken 136 imzayı topladı.

Art arda yaşanan skandalların ardından seçime gitme kararı alan Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’daki mali genel kurulda sandık başına gidileceğini açıkladı.

Büyükekşi’nin bu açıklaması futbolseverleri sevindirirken 18 Temmuz tarihinin oldukça geç olması nedeniyle kulüpler seçimin daha yakın bir tarihe alınmasını istedi.

Ancak Mehmet Büyükekşi’nin kararından vazgeçmeyeceğini ve seçimin 18 Temmuz’da olacağını söylemesi üzerine kulüpler bu sefer erken seçime gidilmesi için imza toplamaya başladı.

Yaklaşık 1 aydır devam eden imza çalışmalarının sonunda erken seçimin en büyük destekçilerinden biri olan İstanbulspor’da başkan yardımcısı Bayram Saral TFF’yi erken seçime götürmek için yeterli sayıya ulaştıklarını belirterek "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık" dedi.

Saral’ın bu açıklamasına ışık hızında yanıt veren TFF "Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

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