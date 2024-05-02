Bodrumspor'da ikaz üzerine ikaz

Kaynak: DHA
Bodrumspor'da ikaz üzerine ikaz
Bodrum FK, Play-Off oynamayı büyük ölçüde garantilerken, teknik direktör İsmet Taşdemir uyarılarda bulundu.

TFF 1. Lig'de bitime 2 maç kala 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrum FK, Play-Off oynamayı büyük ölçüde garantilerken, teknik direktör İsmet Taşdemir'den oyuncularına sert uyarılar geldi.

Bu hafta iç sahada Kocaelispor, son maçta ise Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe ile karşı karşıya geleceklerini belirten Taşdemir, "Matematiksel olarak 1 puan bizi Play-Off potasına resmen sokacak. Ancak sıralama da bizim açımızdan önemli. Bu hafta önemli rakibimiz Kocaelispor ile evimizde oynayacağız. Kazanırsak 55 puana sahip Kocaelispor'un önüne geçeriz. Ligde 3'üncülük için halen şansımız da var.

Biz geçen sezon final oynadık. Bu sezon da camiamıza Play-Off heyecanı yaşatmak istiyoruz. Kalan 2 maçımızı kazanıp ardından yolumuza bakacağız. Hata yapmak istemiyoruz" diyerek futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

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