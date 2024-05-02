Kapadokya’da uzaydan görünen heykeller keşfedilmeyi bekliyor

Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından Nevşehir merkeze 4 km uzaktaki Karadağ isimli bölgede gökyüzünden bile görülebilen büyüleyici çalışmalar yapıldı.

Ancak turistler ve bölge halkı, uzaydan bile göründüğü iddia edilen çalışmaları ulaşım sorunu nedeniyle yerinde gidip göremiyor. Kapadokya Platformu başkanı Ahmet Erdemli, turizmci Adnan Güler ve 2 turistle birlikte bölgeye giderek Andrew Rogers tarafından yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BÖLGE HALKININ VE TURİSTLERİN BU YAPITLARDAN HABERİ YOK"

Erdemli, “Nevşehir merkeze 4 km uzaktaki Karadağ isimli bölgede Avustralyalı sanatçı Andrew Rogers tarafından 2007 yılında yapılan sanatsal çalışmalar ve bu çalışmalar ile dünyaya vermek istediği mesajları içeren bu mükemmel yapıtlardan ne bölge insanının ne de turistlerin haberi yok diyebiliriz.

Buradan turizmci Adnan Güler bey ile birlikte bölgeye bir yol yapılması ve bölge ile ilgili global dergilerde bu sanata yer verilmesi çağrısı yapıyoruz.

Sanatçı bölgeye zarar vermemek adına taşları Kayseri’den getirirken yaptığı eserler zarar görüyor. Hatta hemen yanı başında bir taş madeni çalışması başlamış, sözde Nevşehir sever siyasetçilerin umurunda değil” ifadelerini kullandı.

"BÖLGEYE YENİ BİR YOL ÇALIŞMALI YAPILMALI"

Erdemli, Nevşehir’i seven siyasetçilere seslenerek, bölgeye yeni bir yol yapılması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Erdemli, turizmci Adnan Güler ile bölgeye geldiklerinde 2 Fransız turistle karşılaştıklarını belirterek, turistlerin bu bölgeyi Google Maps’ten bulduklarını, Andrew Rogers’ın yaptığı çalışmaları görmek için bölgeye geldiklerini ancak yolların çok kötü olması sebebiyle sadece 1 yeri görebildiklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Heykeltıraş Rogers, belirlediği 13 ülkeye "Hayatın Ritmi Projesi" kapsamında farklı ülkelerde insan yaşamından izler taşıyan heykeller yaptı.

Proje kapsamında Türkiye'de Nevşehir’in Göreme beldesindeki Karadağ'ın farklı bölgelerine çalışmalar gerçekleştiren Rogers, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini semboller halinde eserlerine yansıttı.