TFF 94 imzayı açıkladı

Kaynak: AA
TFF 94 imzayı açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle güncel ve geçerli imzası bulunan delege sayısının 94 olduğunu duyurdu.

Merakla beklenen seçim öncesi TFF'den delege duyurusu geldi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonuna olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür.

Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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