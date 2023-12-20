5 katlı binada patlama: 6 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
5 katlı binada patlama: 6 yaralı
Kars'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında gerçekleşen patlamada 6 kişi yaralandı.

Kars'ın Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Bulvarı'nda 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada, Öğle saatlerinde dairede doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Binayı saran alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerine haber verdi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlama sırasında evde olan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle durumu ağır olduğu belirlenen kişi Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne diğer yaralılar ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle tüm binayı boşaltarak karantinaya aldı. İtfaiye ekipleri yaptığı incelemede patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

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"VALİ ZİYA POLAT'TAN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA"

Vali Ziya Polat olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polat, patlama sonrası herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Hastalarımızı kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanemizdeki vatandaşımızın durumuna bakacağız, belki de sevk edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun, arkadaşlarımız burada incelemelerimiz devam ediyor. Rabbim büyüğünden korusun” dedi.

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