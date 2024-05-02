Starbucks zam yaptı. Yeni fiyat listesi şöyle oldu

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden olan ve ülkemizde de çok sayıda mağazası olan Starbucks, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında protesto ve boykot kampanyaları ile gündeme gelmişti.
Boykot sonrasında Starbuck’ın gelirleri Ocak-Mart arası dönemde azaldı ve yıllık bazda yüzde 2 gerilemesi ile 8,6 milyar dolara geriledi. Gerileme sonrasında mağaza ve internet satışlarında artması beklenen gelirlerde yüzde 4’lük bir azalma ile 2020 yılından beri ilk defa düşüş kaydetti. Bu düşüler sadece gelirlerle de sınırlı kalmadı ve Starbucks mağazalarındaki yoğunluk ve trafikte yüzde 6 oranında düşüş kaydetti.
BU YIL İKİNCİ ZAMMI
Starbucks satış rakamlarındaki gerilemelere rağmen ürünlerine sadece 2024 yılında ikinci defa zam yaptı. Bu yılın başında 45 lira olan küçük boy Filtre Kahve önce yapılan zam ile 60 liraya çıkmıştı. Son yapılan zam ile beraber küçük boy filtre kahvenin fiyatı 70 liraya kadar çıktı.
İNTERNETTE DAHA DA PAHALI
Aynı boy kahve internet sitesindeki fiyatı da 85 liraya çıktı. Yaz döneminde geçerli olacak olan kahve fiyatlarından bazıları şu şekilde
Küçük boy filtre kahve: 70 lira
Iced White Chocolate (küçük boy): 120 lira
Latte (küçük boy): 89 lira
Cappucino (küçük boy) 89 lira
Espresso (single) 50 lira
EN UCUZU ÇAY
Zamlanan yeni fiyat listesinde en ucuz içecek 40 lira ile çay oldu. Bununla beraber bazı içeceklerin en büyük boylarının fiyatlarının 145 liraya kadar çıktığı görüldü.