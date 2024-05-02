Starbucks zam yaptı. Yeni fiyat listesi şöyle oldu

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden olan ve ülkemizde de çok sayıda mağazası olan Starbucks, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında protesto ve boykot kampanyaları ile gündeme gelmişti.

Boykot sonrasında Starbuck’ın gelirleri Ocak-Mart arası dönemde azaldı ve yıllık bazda yüzde 2 gerilemesi ile 8,6 milyar dolara geriledi. Gerileme sonrasında mağaza ve internet satışlarında artması beklenen gelirlerde yüzde 4’lük bir azalma ile 2020 yılından beri ilk defa düşüş kaydetti. Bu düşüler sadece gelirlerle de sınırlı kalmadı ve Starbucks mağazalarındaki yoğunluk ve trafikte yüzde 6 oranında düşüş kaydetti.

BU YIL İKİNCİ ZAMMI

Starbucks satış rakamlarındaki gerilemelere rağmen ürünlerine sadece 2024 yılında ikinci defa zam yaptı. Bu yılın başında 45 lira olan küçük boy Filtre Kahve önce yapılan zam ile 60 liraya çıkmıştı. Son yapılan zam ile beraber küçük boy filtre kahvenin fiyatı 70 liraya kadar çıktı.

İNTERNETTE DAHA DA PAHALI

Aynı boy kahve internet sitesindeki fiyatı da 85 liraya çıktı. Yaz döneminde geçerli olacak olan kahve fiyatlarından bazıları şu şekilde

Küçük boy filtre kahve: 70 lira

Iced White Chocolate (küçük boy): 120 lira

Latte (küçük boy): 89 lira

Cappucino (küçük boy) 89 lira

Espresso (single) 50 lira

EN UCUZU ÇAY

Zamlanan yeni fiyat listesinde en ucuz içecek 40 lira ile çay oldu. Bununla beraber bazı içeceklerin en büyük boylarının fiyatlarının 145 liraya kadar çıktığı görüldü.