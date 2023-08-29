5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın 5. katından düşen genç kız ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Olay, Tepecik Mahallesi Acısu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Canan Ş. balkondan yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Canan Ş.’yi fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

aw018199-03.jpg

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Canan Ş. ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

aw018199-07.jpg

Olay yeri inceleme ekipleri daire ve etrafında incelemelerde bulundu. Öte yandan, Canan Ş.’nin, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'yle geldiği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak ‘ittifak’ çıkışı: AKP'li siyasetçiler lütuf verilmiş gibi konuşuyor Siyaset
Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak ‘ittifak’ çıkışı: AKP'li siyasetçiler lütuf verilmiş gibi konuşuyor
Aydın'daki trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirdi Yaşam
Aydın'daki trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirdi
Gemlik’te kazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralı Yaşam
Gemlik’te kazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralı
Defne Devlet Hastanesi'ni bir kez daha su bastı. Açılışını Erdoğan yapmıştı Güncel
Defne Devlet Hastanesi'ni bir kez daha su bastı. Açılışını Erdoğan yapmıştı
Kaza yerine giden polis memuruna otomobil çarptı Yaşam
Kaza yerine giden polis memuruna otomobil çarptı
Bergüzar Korel özlemini 'Allahım çok şükür' notuyla gösterdi Magazin
Bergüzar Korel özlemini 'Allahım çok şükür' notuyla gösterdi