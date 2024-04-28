Yüksek sesli müzik ve ilginç danslarıyla minibüsteki gençler tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek sesli müzik ve ilginç danslarıyla minibüsteki gençler tepki çekti
Beşiktaş Akaretler'de çekilen görüntülerde, yüksek sesle müzik çalan bir minibüsün bölgede turlayarak dikkat çektiği ve içindeki gençlerin ilginç hareketlerinin sosyal medyada gündem olduğu görüldü.

Beşiktaş'ın Akaretler bölgesinde çekilen şaşırtıcı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, bölgede turlayan bir minibüsün, çevreye yüksek sesle müzik yayarak dikkat çektiği ve içindeki gençlerin ilginç hareketler yaptığı görülüyor. Minibüsün etrafında toplanan vatandaşlar, olayı cep telefonlarıyla kayda alırken, sosyal medyada da hızla yayıldı. Görüntülerdeki gençlerin, trafikte tehlikeli hareketler yapmadığı ancak bölgedeki sessizliği bozarak rahatsızlık verdiği gözlemlendi.

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