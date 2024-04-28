Uçurtma şenliğindeki 6 metrelik dev uçurtma ilgi gördü

Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Karaçay Doğa Parkı'nda düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Festivali" renkli anlara sahne oldu. Yağmura rağmen aileler ve çocuklar, parkta gerçekleştirilen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Sahne şovları ve uçurtma şenliğiyle dopdolu bir gün yaşayan katılımcılar, unutulmaz anılar biriktirdi. Özellikle Kadir Karayiğit ve Sedat Diker'in hazırladığı dev uçurtma, festivalin en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Altı metrelik dev uçurtmanın önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler, ani bastıran yağmurdan korunmak için dev uçurtmanın altına sığındılar.